محكمة كفر الشيخ تتلقى أوراق 3 مرشحين لانتخابات الشيوخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تلقت لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ، اليوم السبت، أوراق ترشح 3 مرشحين لخوض ماراثون الانتخابات مع بداية الساعات الأولى لتلقي طلبات الترشح.

وجه المستشار شفيق الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أعضاء اللجنة، بضرورة الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تلقي طلبات الترشح.

ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية إلى يوم الخميس، 10 يوليو الحالي، تحت إشراف المستشار شفيق الجنك رئيس المحكمة، والمستشار محمد حسان، نائب رئيس المحكمة، فيما تستقبل لجان تلقي طلبات الترشح بالمحكمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

يذكر أن جمهورية مصر العربية جرى تقسيمها إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخرتين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.