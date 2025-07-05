محافظ أسيوط يلتقي أعضاء نادي المحافظة الرياضي: "لا مساس بحقوق أحد"

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية، بمقر النادي.

أتى ذلك في ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بحكم محكمة النقض الأخير، والذي قضى بإنهاء العلاقة الإيجارية للنادي لصالح المحافظة.

وجاء اللقاء في أجواء اتسمت بالشفافية وروح المسؤولية، حيث أكد المحافظ التزام المحافظة الكامل بتنفيذ أحكام القضاء في إطار من الاحترام الكامل للقانون، دون الإضرار باستقرار النادي أو التأثير على استمرارية أنشطته المتنوعة، مشددًا على أن "لا مساس بحقوق أحد"، وأن مصلحة الأعضاء والعاملين تأتي في مقدمة الأولويات.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية والقانونية والشخصيات العامة، من بينهم المستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب المهندس مجدي سليم، رئيس مجلس إدارة النادي وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس الإدارة، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعي الشباب والرياضة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على الحفاظ على الكيانات الرياضية التاريخية، وعلى رأسها نادي أسيوط الرياضي، لما يمثله من قيمة مجتمعية ورمز للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمحافظة.

كما شدد على أن الأندية الرياضية تمثل مراكز إشعاع حضاري وتنموي، مؤكدًا أن نادي أسيوط سيواصل أداء رسالته كمنبر حيوي يحتضن أبناء المحافظة ويعزز طاقاتهم ومهاراتهم.

وأعلن رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس تقديم استقالاتهم رسميًا، حرصًا على المصلحة العامة وتيسيرًا للإجراءات القانونية والتنظيمية. وقد أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الخطوة، مثمنًا جهود المجلس خلال الفترة الماضية، وموجهًا الشكر لأعضائه على ما قدموه من عطاء والتزام.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن تقديرهم للدعم الذي يقدمه المحافظ، مؤكدين ثقتهم في حرص المحافظة على استمرار مسيرة النادي الرياضية والمجتمعية.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن المحافظة ستظل داعمة لكل مؤسسة تخدم الصالح العام، مؤكدًا أن قطاعي الشباب والرياضة سيظلان ضمن أولويات العمل التنفيذي، وأن أبواب النادي ستبقى مفتوحة أمام أعضائه وأنشطته، في أجواء مستقرة ومحفزة تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.