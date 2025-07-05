إعلان

العليا للانتخابات تتسلم أوراق المرشحين لـ الشيوخ ببورسعيد - صور

10:44 ص السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    العليا للانتخابات تتسلم أوراق المرشحين لـ الشيوخ ببورسعيد (1)
  • عرض 4 صورة
    العليا للانتخابات تتسلم أوراق المرشحين لـ الشيوخ ببورسعيد (2)
  • عرض 4 صورة
    العليا للانتخابات تتسلم أوراق المرشحين لـ الشيوخ ببورسعيد (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.

وتقدم الكابتن أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ، بأوراق ترشحه رسميًا كأول المتقدمين على المقعد الفردي في المحافظة، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، حيث استقبلته اللجنة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشار أحمد نجيب، وأجرت الفحص المبدئي للمستندات وفقًا للضوابط القانونية المعلنة.

وتخوض محافظة بورسعيد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام بمقعد فردي واحد فقط، إلى جانب تمثيلها في القائمة الوطنية الموحدة لقطاع شرق الدلتا.

وتتواصل أعمال اللجنة يوميًا لتلقي أوراق المرشحين وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط متابعة من الأحزاب والمرشحين المحتملين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجنة العليا للانتخابات محافظة بورسعيد انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محكمة بورسعيد الابتدائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان