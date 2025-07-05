العليا للانتخابات تتسلم أوراق المرشحين لـ الشيوخ ببورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.

وتقدم الكابتن أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ، بأوراق ترشحه رسميًا كأول المتقدمين على المقعد الفردي في المحافظة، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، حيث استقبلته اللجنة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشار أحمد نجيب، وأجرت الفحص المبدئي للمستندات وفقًا للضوابط القانونية المعلنة.

وتخوض محافظة بورسعيد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام بمقعد فردي واحد فقط، إلى جانب تمثيلها في القائمة الوطنية الموحدة لقطاع شرق الدلتا.

وتتواصل أعمال اللجنة يوميًا لتلقي أوراق المرشحين وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط متابعة من الأحزاب والمرشحين المحتملين.