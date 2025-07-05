هدوء في بداية تلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بكفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد محيط محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم السبت، هدوء تام مع بداية اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية إلى يوم الخميس 10 يوليو الحالي، وتستقبل لجان تلقي طلبات الترشح بالمحكمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

يذكر أن جمهورية مصر العربية جرى تقسيمها إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخرتين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.