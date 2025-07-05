رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث: نسخة كأس العالم تاريخية -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعرب روبرت ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، اليوم عن فخره وامتنانه، لاستضافة مصر لبطولتي نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث وبطولة العالم للتتابع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية للكشف عن تفاصيل بطولتي نهائى كأس العالم للخماسي الحديث وبطولة العالم للتتابعات التي تستضيفهما الأكاديمية العربية.

وقال ستول: "سعيد باستضافة دولة مصر لبطولة عالمية مهمة، وأشكر رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على جهودهم.. لقد بدأنا هذه البطولة من الصفر"، مشيراً إلى أن هذه النسخة تاريخية كونها أول كأس عالم تُقام بلعبة الموانع الجديدة بدلًا من الفروسية.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، على جاهزية مصر لاستضافة هذا الحدث الكبير، مشيداً بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية.

وأضاف "العريان" تُعد استضافة مصر لهاتين البطولتين تأكيدًا على قدرتها التنظيمية المتزايدة واستعدادها لاحتضان الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.