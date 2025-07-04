المنيا - جمال محمد:

أطلقت جامعة المنيا، زيارة ميدانية لوفد من طلابها ذوي الهمم إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي الزيارة بإشراف وتنسيق مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، وشارك فيها وفد طلابي مكون من 100 طالب وطالبة ممثلين عن طلاب جامعات إقليم وسط الصعيد وهي: المنيا، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد.



وشملت الزيارة شرح تفصيلي حول الأكاديمية والخدمات المتخصصة التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، أعقبها جولة داخل المعامل المتخصصة في خدمات ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها. كما شملت الزيارة جولة ميدانية بحي الوزارات، وجامع مصر، والمتحف والأوبرا، وقوس النصر، واختتمت بلقاء في قاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية، وقدّم المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة شرحًا تفصيليًا عن مشروعات العاصمة وإمكاناتها المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعي إلى إثراء الوعي العام بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم كل أنواع الإعاقة والتقنيات المساعدة ذات الصلة، والتي تساهم في مساعدتهم على الاندماج في العملية التعليمية والمجتمع، وإكسابهم المهارات والمعرفة المتخصصة، وتشجيعهم على الإبداع من خلال تمكينهم من الوصول إلى مصادر التعلم المختلفة، وتعزز فرص العمل لهم بعد التخرج، إلى جانب توفير الفرص التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمهنيين والعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار رئيس الجامعة أن الزيارة جاءت إدراكًا لأهمية دور التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية لمتحدي الإعاقة، وتقديرًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال البحث والتطوير ونشر إمكانية الوصول والوعي، بالإضافة إلى أنشطة التدريب بالتنسيق مع مختلف المراكز والوحدات والإدارات داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه أوضح د. حسام عبد الرحيم مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة المنيا، أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات تتيح المعلومات والخدمات ودعم البنية المعلوماتية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بذوي الإعاقة، وتوفير الوسائل التعليمية المحفزة على التفوق.