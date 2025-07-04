محافظ الإسكندرية يجوب الكورنيش ويصدر توجيهات عاجلة لفرض الانضباط -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية موسعة بطريق الكورنيش، شملت عددًا من المناطق بداية من سيدي جابر وسبورتنج وسان ستيفانو ومحمد نجيب، وصولًا إلى شاطئ 45.

ووفقُا لبيان صادر عن المحافظة، تأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لحالة الانضباط العام، والتأكد من التزام المنشآت والشواطئ بالضوابط القانونية والبيئية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأصدر المحافظ توجيهات للسكرتير العام المساعد بإلغاء تخصيص جراج ملحق بأحد الكافيهات بمنطقة سيدي جابر، بعد رصد استغلاله بطريقة غير قانونية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة.

ووجه بالتفتيش الفوري على أحد الكافيهات بمنطقة سبورتنج، لعدم التزامه بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الحماية المدنية، وإزالة عدد من الأكشاك التابعة له والتي تحجب الرؤية وتشوّه المظهر العام.

وفي منطقة سان ستيفانو، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بالتحفظ الفوري على الدراجات البخارية المخالفة والمتروكة أمام إحدى المنشآت، وتحرير مخالفات مرورية فورية لكافة السيارات المتوقفة بشكل عشوائي ومخالف بطول الكورنيش، وذلك لمنع التكدسات وضمان السيولة المرورية.

وكلف المحافظ جولته خلال جولته بشاطئ 45 الإدارة العامة للسياحة والمصايف بتحرير محاضر وغرامات فورية ضد مستغلى الشاطئ لعدم توحيد ألوان الشماسي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد خالد، أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لضبط الشارع السكندري، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس المظهر الحضاري أو تعيق راحة المواطنين.

وأشار إلى أن طريق الكورنيش يُعد الواجهة السياحية الأولى لعروس البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن يظل دائمًا في أبهى صورة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها من مختلف المحافظات.