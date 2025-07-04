الدقهلية تطلق تطبيق إلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالقمامة

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، إطلاق تطبيق إلكتروني، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات القمامة والمخلفات، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار تطوير أداء الخدمة، من خلال التعامل الفوري مع الشكاوى التي يتم إرسالها من خلال تطبيق تلقي الشكاوي للعمل على حلها على الفور.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، حرصه الدائم على الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين في جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وتعظيم الاستفادة من منظومة النظافة المعمول بها وتطويرها والارتقاء بمستوى الأداء لصالح المواطنين.

ومن جهته، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، إلى أنه تزامنا مع إطلاق حملة التوعية والتواصل المجتمعي "نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا"، والتعاون مع شركة GT4 للبرمجيات المصممة للبرنامج.

وأضاف أنه جرى البدء باستخدام التطبيق الإلكتروني لاستقبال الشكاوى التي تخص المواطنين من الخدمات المقدمة بمنظومة المخلفات الصلبة، وذلك لقياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والارتقاء بها، وذلك بإرسال الشكاوي على الرابط التالي:هنا

أو الكود، حيث تتولى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وفروعها بالمراكز والمدن والأحياء استقبال الشكاوى الواردة والعمل على إزالة أسبابها، وتم تدريب مديري المخلفات الصلبة على استخدام التطبيق، وكيفية الرد على الشكاوي.