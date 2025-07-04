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السيطرة على حريق بمنزل في السويس

05:29 م الجمعة 04 يوليه 2025

السيطرة على حريق بمنزل في السويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في السويس، على حريق بمنزل في القطاع الريفي بالسويس، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغ من الأهالي بقرية العمدة بحي الجناين، يفيد نشوب حريق في شقة دور أرضي وامتداد النيران لباقي العقار.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة خزان وسيارة أخرى لمكافحة الحريق، والسيطرة على النيران.

وأفادت المعاينة بأن حريق نشب في "مسقط المنزل " الذي استغله أحد السكان لتخزين بعض الأدوات، وامتدت ألسنة اللهب إلى الطابق العلوي، وطالت نافذتين لغرفة داخلية دون حدوث أي تلفيات في أثاث الغرفة بالشقة في الدور العلوي.

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