بعد حكم النقض.. محافظ أسيوط يدعم أعضاء وعمال نادي المحافظة الرياضي

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن التزام المحافظة الكامل بدعم أعضاء نادي أسيوط الرياضي والعاملين به، وذلك في أعقاب صدور حكم محكمة النقض القاضي بانتهاء العلاقة الإيجارية للنادي وعودة مقره إلى ملكية محافظة أسيوط.

وأكد المحافظ في بيان رسمي أن القرار القضائي لن يؤثر على حقوق الأعضاء أو العاملين، مشددًا على أن المحافظة حريصة على استمرار كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي يقدمها النادي، في إطار توجه الدولة نحو دعم قطاعي الشباب والرياضة، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة المجتمعية.

وقال اللواء أبو النصر: "نؤمن بأن الأندية الرياضية تمثل ركيزة أساسية في تنمية المجتمع، وبيوتًا حاضنة للشباب. ومن هذا المنطلق، نؤكد وقوف المحافظة إلى جانب نادي أسيوط الرياضي لضمان استقراره واستمرار مسيرته الناجحة."

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على التزام المحافظة بدعم جميع المؤسسات التي تخدم المواطنين، انطلاقًا من سياسة "المواطن أولًا"، عبر توفير بيئة مستقرة ومحفزة لممارسة الأنشطة المختلفة، مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف.