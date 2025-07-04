جثة وسط الزراعات.. مقتل سائق توك توك على يد ابن عمه في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض العثور على جثة سائق "توكتوك"، ملقاة في الزراعات بجانب دراجته النارية بقرية نزلة الدويك دائرة مركز شرطة طما شمالي المحافظة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمه.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالعثور على مواطن جثة هامدة بجوار "توك توك" بناحية قرية نزلة الدويك دائرة مركز شرطة طما.

تبين العثور على "محمد. ص" في العقد الرابع من العمر سائق "توك توك" يقيم بناحية قرية حاجر مشطا دائرة مركز شرطة طهطا جثة هامدة في الزراعات مصابًا في الرأس.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو "ح. ع" مزارع "ابن عم المجني عليه"، بسبب خلافات بينهما، وأضافت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه بحجة توصيله.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.