وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان صديق ناشئ طلائع الجيش بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شيّع أهالي قرية نامول التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، جثمان يوسف أبو النصر صديق الناشئ يوسف الشيمي، لاعب فريق طلائع الجيش مواليد 2009، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة عليه في المسجد القبلي، وسط حالة من الحزن والأسى.

كان الراحل يوسف أبو النصر، لقي مصرعه برفقة صديقه الناشئ يوسف الشيمي، لاعب فريق طلائع الجيش مواليد 2009، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطوخ عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد العمري، بعد صلاة فجر اليوم، وسط حالة من الحزن والأسى، وذلك إثر حادث أليم أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمدينة طوخ، حيث صدمهما قطار سريع قادم من القاهرة في اتجاه الإسكندرية، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.

شهدت مراسم الجنازة حضورًا كبيرًا من أهالي القرية وأصدقاء الفقيدين، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لرحيل شابين في مقتبل العمر.

كما طالب الأهالي الجهات المعنية بتشديد إجراءات الأمان وتأمين المزلقانات، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

كانت مدينة طوخ قد شهدت صباح اليوم، حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة الشابين، وذلك أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد المقابل لمركز الشرطة، حيث باغتهما القطار أثناء مروره، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى قها المركزي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

أثار الحادث موجة تعاطف واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بضرورة تطوير المزلقانات غير الآمنة في مختلف المحافظات، وإنشاء كباري أو أنفاق لعبور المشاة، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.