يقوده صبي.. مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في تصادم أتوبيس بالدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

لقيت طفلة مصرعها فيما أصيب ثلاثة آخرين، في حادث اصطدام ميني باص بأشخاص بجوار عصارة حمادة بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية نتيجة الرعونة وقيادة صبي لا يحمل رخصة للميني باص.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر، بوقوع حادث تصادم سيارة ميني باص بعصارة قصب على الطريق أمام منطقة دقادوس.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميني باص تحمل رقم (4125 د س ع)، بحاجز خرساني واقتحام عصارة قصب وخلال توقف بعض الأشخاص تسبب في دهسهم.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة "نيرة أحمد عبد المنعم" 13 عامًا، وإصابة يحيى شفيق (42 عامًا) بجرح قطعي بالرأس طوله 6 سم، وجرح قطعي باليد اليمنى، وجرح 4 سم بجفن العين اليمنى، كما أصيب عزت محمد (17 عامًا) بجرح قطعي بالرأس طوله 6 سم وجرح بالذراع الأيسر بطول 10 سم، وأصيبت الطفلة رقية محمد عبد المنعم (12عامًا) بكدمة بالقدم.

وتبين أن صبي يقود اليمني باص، ولعدم قدرته على السيطرة اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب في وقوع الحادث، وجرى التحفظ على المركبة وضبط السائق.

نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر المركزي، والمصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.