سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح - صور

الأقصر- محمد محروس:

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق 20 رحلة بالون طائر حملت على متنها حوالي 400 سائح من مختلف الجنسيات.

وأقلعت رحلات البالون من المطار المخصص لها بمنطقة البر الغربي بالقرب من معبد حتشبسوت، واستمتع السياح بمشاهدة المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من ارتفاع 1400 قدم.

واحتلت سياحة البالون الطائر في محافظة الأقصر مكانة مميزة في البرامج السياحية، وأصبحت من أهم أنواع سياحة المغامرات في مصر.