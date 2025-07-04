"النقل دهست الملاكي".. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق القطامية

السويس - حسام الدين أحمد:

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات وونش بطريق "القطامية_ السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغًا من قائدي السيارات يُفيد تصادم 3 سيارات بعد بوابة الرسوم بطريق القطامية بمسافة 10 كيلو اتجاه السخنة.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابين، وجرى نقلهم إلى مجمع السويس الطبي.

وأفادت المعاينة المبدئية بموقع الحادث أن السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات وراء تصادم سيارتين ملاكي بالشاحنة والونش، ودخول مقدمة إحدى السيارات تحت مقطورة النقل، بينما اصطدمت السيارة الأخرى بونش رفع كان يسير بسرعة منخفضة يسار الطريق.

وقال مصدر طبي: "إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل 4 مصابين بينهم 2 بحالة خطرة، وجرى نقلهما للعناية المركزة لتجهيزهما لدخول العمليات بعد تحسن المؤشرات الحيوية.