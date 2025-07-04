"صحة أسيوط" تُغلق 36 منشأة طبية خاصة في حملات تفتيش مكثفة بالمحافظة

أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة المديرية لضبط الأداء داخل القطاع الطبي الخاص، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط: "إن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة".

وأوضحت الدكتورة غادة محمود، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن نتائج الحملات خلال شهر يونيو الماضي أسفرت عن:

- إصدار 6 قرارات غلق منشآت طبية مخالفة.

- تحرير 30 محضر غلق.

- إلغاء ترخيص منشأة واحدة.

- إصدار 15 ترخيصًا جديدًا لمنشآت طبية.

- فحص 8 شكاوى مقدمة من المواطنين.

- إنذار 73 منشأة لتوفيق أوضاعها القانونية.

وأضافت أن الإدارة نفذت 36 قرار غلق إداري بحق منشآت ثبتت مخالفتها للاشتراطات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت الدكتورة غادة أن إدارة العلاج الحر تواصل جهودها الرقابية بشكل يومي، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، في إطار حرص المديرية على رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، وضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين.