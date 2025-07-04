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بالصور.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي أعلى الإقليمي بالمنوفية

12:39 م الجمعة 04 يوليه 2025

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي أعلى الإقليمي

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المنوفية - أحمد الباهي:

استقبلت مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، 4 حالات مُصابة نتيجة حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي.

تفاصيل الحادث

اصطدمت سيارتين ملاكي بالمواجهة، بعد اختلال عجلة القيادة بإحدى السيارتين وانحرافها للاتجاه المُعاكس، وذلك على بُعد نحو كيلومتر من نزلة بي العرب على الطريق الإقليمي (اتجاه بنها)، ونجح الأهالي في نقل 3 مصابين للمستشفى فيما نقل الرابع عبر سيارة إسعاف.

سيارات تهشمت

وتسبب الحادث أيضًا في تلفيات كبيرة بالسيارتين نتيجة الاصطدام بالمواجهة، إذ تأثرت مقدمة السيارتين بشدة "تهشم الكبوت"، فضلاً تناثر الزجاج أرضًا، ووصل رجال تأمين الطريق لموقع الحادث فور وقوعه، وتمكنوا من إزاحة نواتج الحادث عن الطريق لإعادة حركة سير المركبات لطبيعتها.


إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي أعلى الإقليمي بالمنوفية (1)

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المنوفية مستشفى الباجور التخصصي حادث مروري الطريق الإقليمي
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