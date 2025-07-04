الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلق اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد"، بمجمع الأسماك المطور بطريق البلاجات.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المشاركة، وتأتي المبادرة في إطار خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتنشيط حركة البيع بالسوق الجديد.

ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الملحوظ الذي حققه الأسبوع الأول، والذي تم خلاله بيع نحو طن ونصف من أسماك البلطي بأسعار مخفضة. هذا الأسبوع.

شهدت المبادرة زيادة ملحوظة في المعروض، حيث تم طرح ما يقرب من 5.5 طن من الأسماك، منها 3 أطنان من البلطي المنتج داخل مزارع التل الكبير السمكية، إلى جانب كميات من أسماك الدوبارة، الجمبري، والكابوريا، بتخفيضات تصل إلى 50% مقارنة بأسعار السوق.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ أن الأسبوع الماضي شهد تجهيزات واستعدادات مكثفة من مختلف الجهات التنفيذية، لضمان خروج المبادرة بالشكل الذي يليق بأهالي المحافظة.

وشهد السوق هذا الأسبوع أيضًا طرح الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيوت بأسعار تنافسية، في إطار توفير احتياجات المواطنين من مكان واحد، وتسهيل عملية الشراء بشكل متكامل وفعّال.

وتُشرف على تنفيذ المبادرة عدة جهات تنفيذية تشمل مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة والسكان، وإدارة البيئة، إلى جانب أحياء أول وثان وثالث، مركز ومدينة الإسماعيلية، وهيئة التطوير والتجميل.

وثمّن المحافظ الدور الفعّال الذي قام به مزارعو الأسماك والتجار المشاركون، موجّهًا الشكر لهم على استجابتهم السريعة وتعاونهم المثمر مع الجهاز التنفيذي. وأكد أن هذه المبادرات لن تنجح دون شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن ما تحقق من نتائج يؤكد وجود وعي وطني لدى كل الأطراف.

وأشار إلى استمرار توفير خطوط مواصلات مجانية من ميدان سوق الجمعة إلى مجمع الأسماك، يوم الجمعة من كل أسبوع، دعمًا للمواطنين وتيسيرًا عليهم في الوصول إلى السوق والاستفادة من العروض.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لسلسلة من الخطوات العملية التي تتبناها المحافظة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، وتثبيت السوق على أسعار عادلة، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه المبادرات، وأن المحافظة مستمرة في تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية وتنشيط الأسواق المحلية، بما يحقق التوازن المطلوب ويحسن من مستوى المعيشة.