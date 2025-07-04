بأسعار مخفضة.. إقبال كبير على سوق السمك المطور بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد سوق السمك المطور بطريق البلاجات في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، ضمن فعاليات مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد"، والتي تقام للأسبوع الثاني على التوالي، تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وانتشرت حالة من الرضا بين المترددين على السوق، خاصة في ظل تنوع المعروض من الأسماك الطازجة، وطرحها بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق التجارية.

وتصدرت أسعار البلطي قائمة الأكثر تداولًا، حيث بلغ سعر الكيلو 40 جنيهًا، فيما سجل كيلو البوري 150 جنيهًا، والكابوريا 40 جنيهًا للكيلو.

وجرى توفير كميات كبيرة من الأسماك الشعبية والمميزة مثل: السبيط والجمبري، إلى جانب عروض خاصة على الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية كالأرز والزيت، ما جعل السوق وجهة رئيسية للمواطنين الباحثين عن الجودة والسعر المناسب في آن واحد.

وحرصت المحافظة على توفير وسائل مواصلات مجانية من ميدان سوق الجمعة إلى مجمع الأسماك المطور، لتيسير وصول المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة التي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر.

وتشارك في المبادرة عدة جهات تنفيذية من بينها مديرية التموين، جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة، إدارة البيئة، بالإضافة إلى حي أول ومركز ومدينة الإسماعيلية، ومشروع سوق الجملة.

وأكدت الجهات المنظمة أن البيع يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حتى نفاد الكميات، مع التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة الصحية والتنظيم الجيد لتسهيل حركة التسوق داخل السوق.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة؛ لدعم الأمن الغذائي وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وحرص الحكومة على التخفيف من الأعباء المعيشية.