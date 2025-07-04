جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، على هامش زيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، للمتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والتنموية.

تفقد الوفد محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف متر مكعب يومي، والمملوكة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويجري تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشاد أعضاء اللجنة بجودة التنفيذ، وأهمية المشروع في دعم الأمن المائي بمدينة شرم الشيخ.

كما تفقدت اللجنة توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بشرم الشيخ بطاقة استيعابية 7.5 ألف متر مكعب يومي، والمملوكة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويجري تنفيذها بواسطة شركة دلتا للمشروعات الهندسية، واستمع الوفد لشرح تفصيلي عن مراحل المعالجة والتقنيات المستخدمة في تحسين كفاءة المحطة.

وشملت الجولة كذلك زيارة بحيرات الأكسدة ونقطة مشاهدة الطيور، وجرى استعراض جهود المحافظة في الحفاظ على التوازن البيئي والسياحة البيئية بالمنطقة، إلى جانب تفقد محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية "جيلا وانترو"، والتي تعد نموذجًا لتوظيف مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة في دعم التنمية السياحية والمجتمعية بالمدينة.

وفي إطار دعم الثقافة المحلية والهوية البدوية، زار الوفد قرية التراث بشرم الشيخ، حيث أشاد المحافظ وأعضاء اللجنة البرلمانية بما تضمه القرية من معروضات تراثية تمثل هوية وتاريخ جنوب سيناء، مؤكدين أهمية دعم هذه المبادرات للحفاظ على التراث السيناوي ونقله للأجيال القادمة.

جدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها عددًا من نواب البرلمان، وهم النائبان الوكيلان محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمين سر اللجنة عمرو درويش، والنواب درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق، إلى جانب نواب المحافظة: سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، ومسئولي الملفات المختلفة بالمحافظة.