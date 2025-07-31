في عز الصيف.. هطول أمطار على الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير- مصراوي

تعرضت محافظة الإسكندرية مساء اليوم الخميس إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، في ظاهرة نادرة خلال فصل الصيف، تزامنت مع انكسار الموجة شديدة الحرارة.

وتساقطت الأمطار بشكل متقطع على مناطق العصافرة وسيدي بشر، فيما لم تتأثر نسب إقبال المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح على كورنيش المدينة، وسط أجواء صيفية معتادة.

وسجلت درجات الحرارة في 31 درجة مئوية للعظمي، و24 درجة للصغرى، صاحبها نشاط ملحوظ في الرياح، وبلغ ارتفاع أمواج البحر بين 2 إلى 3 أمتار.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، امتدت لاحقًا إلى شمال الوجه البحري، ما أدى إلى هطول أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ورغم تغيرات الطقس، واصلت شواطئ الإسكندرية استقبال المواطنين خلال عطلة الصيف، حيث بلغت نسبة الإشغال أكثر من 80 في المئة، بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

وتعد هذه الحالة الجوية غير معتادة في مثل هذا التوقيت، إذ تسجل المدينة الساحلية أدنى معدلات للهطول خلال شهري يوليو وأغسطس، بينما تعود آخر حالات مشابهة إلى صيف عامي 2015 و2021، حين شهدت الإسكندرية أمطارًا خفيفة نتيجة اضطرابات جوية مفاجئة.