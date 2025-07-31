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جنوب سيناء تحتفي بنوابغها.. تكريم 107 من الطلاب المتفوقين (صور)

10:01 م الخميس 31 يوليه 2025
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    فرجة الطلاب
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    حفل تكريم المتفوقين
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    حفل كبير لتكريم المتفوفين
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    جانب من الحفل
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    تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة
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    تكريم وكيل وزارة التعليم
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    تكريم مدير المنطقة الأزهرية
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    تكريم المتفوقين في الشهادات التعليمية
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    حفل تكريم الطلاب
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    المتفوقين
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    الطلاب المتفوقين
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    الطلاب
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    تكريم المتفوقين
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    محافظ جنوب سيناء
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    التكريم
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    الاحتفالية
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    الأسر
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    الحفل
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    السلام الوطني
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جنوب سيناء - رضا السيد:

في احتفالية لتكريم التميز العلمي والرياضي، كرّم اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، 107 من الطلاب والطالبات المتفوقين وأصحاب المواهب، وذلك في إطار حرص المحافظة السنوي على تحفيز الأجيال الجديدة وتشجيعهم على مواصلة النجاح.

خلال الحفل الذي أُقيم بالمسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ، أكد المحافظ أن هؤلاء المتفوقين هم مصدر فخر للمحافظة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم لإعداد جيل مؤهل للمنافسة في سوق العمل، وقادر على مواكبة متطلبات العصر.

شمل التكريم، الذي تم بحضور قيادات المحافظة التنفيذية وممثلي التعليم والأزهر والشباب والرياضة، منح الطلاب شهادات تقدير ومكافآت مالية. ووجه المحافظ الشكر لأولياء الأمور والمعلمين على دورهم المحوري في دعم مسيرة تفوق أبنائهم.

تضمن التكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنية والأزهرية، إلى جانب المتفوقين رياضيًا وثقافيًا، ومن بينهم أبطال الجمهورية في رياضة الترياثلون، وأبطال دوليون في رياضة الكايت سيرف، فضلًا عن فائزين في مسابقات ثقافية وفنية على المستوى الوطني.

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اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء المسرح الروماني تكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة
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