انهيار منزل من 3 طوابق بسبب التنقيب عن الآثار بقنا

قنا_عبدالرحمن القرشي :

انهار منزل مكون من 3 طوابق، اليوم الخميس، بسبب تضرره من التنقيب عن الآثار داخل منزل مجاور، في منطقة عمر أفندي، التابعة لدائرة بندر قنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بانهيار منزل مسلح من 3 طوابق في منطقة عمر أفندي بندر قنا.

وتبين بعد الفحص أن سبب انهيار المنزل تضرره بسبب التنقيب عن الآثار في منزل مجاور، بمنطقة عمر أفندي، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.