أسوان - إيهاب عمران:

يقف صرح طبي شامخ في محافظة أسوان، شاهداً على حلم راود آلاف المعلمين لأكثر من عقدين، لكنه لم يرَ النور بعد. فبعد 22 عامًا على بدء فكرته التي انطلقت بخصم 50 قرشًا من رواتب المعلمين، تجمد مشروع مستشفى المعلمين عند مرحلته الأخيرة، حيث يحتاج إلى 150 مليون جنيه لتجهيزه وتشغيله.

صرح الدكتور أسامة محمد أمين، عضو مجلس إدارة المستشفى، أن العقبة الأكبر ليست في سداد المتبقي من تكاليف توصيل الكهرباء، البالغة مليوني جنيه، بل في توفير التكلفة الضخمة لشراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشغيل هذا الصرح المكون من خمسة طوابق على مساحة 1300 متر.

وأوضح أمين أن مجلس نقابة المعلمين، الذي أشرف على المشروع، يدرس حاليًا طرح المستشفى للشراكة مع القطاع الخاص لتجهيزه وإدارته لفترة محددة. ويشترط هذا الطرح تقديم خدمات طبية بأسعار رمزية للمعلمين وأسرهم، كحل لتجاوز أزمة التمويل بعد رفض فكرة الاقتراض البنكي لضخامة المبلغ وصعوبة سداده.

بدأت فكرة المشروع عام 2003 بخصم رمزي من رواتب المعلمين، زاد تدريجيًا ليصل إلى خمسة جنيهات شهريًا، وهو ما مكن النقابة من جمع حوالي 230 ألف جنيه شهريًا لتمويل أعمال البناء التي استمرت لسنوات.

يضم المبنى، الذي ينتظر التجهيز، إمكانيات ضخمة تشمل 10 عيادات خارجية، و62 غرفة إقامة، و22 سرير عناية مركزة، و7 حضانات للأطفال، و3 غرف عمليات، بالإضافة إلى معامل متكاملة وبنك دم، ليصبح عند تشغيله مركزًا طبيًا يخدم معلمي أسوان وأهالي المحافظة كافة.