بالأسماء.. مديرية أمن المنوفية تُجري حركة تنقلات داخلية لرؤساء المباحث

المنوفية - أحمد الباهي:

أجرى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، اليوم الخميس، حركة تنقلات لكبار ضباط المديرية، وذلك عقب تكليفه مديرًا لأمن المنوفية بأيام، وجاءت حركة التنقلات على النحو التالي:

المقدم أحمد عرفة رئيسًا لقسم شبين الكوم، والمقدم محمد مغربي رئيسًا لمباحث مركز شبين الكوم، والمقدم هيثم النطاط رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم محمود صلاح رئيسًا لمباحث الأموال العامة بالمنوفية، والرائد أحمد حافظ رئيسًا لمباحث الشهداء، والرائد كريم الضبع رئيسًا لمباحث قسم منوف، والرائد أحمد عبدالسلام رئيسًا لمباحث مركز منوف.

فضلًا عن تولي الرائد محمد فرغلي رئاسة مباحث بركة السبع، والرائد عبد الله الضبع رئاسة تنفيذ الأحكام، والرائد أحمد عبد القوي رئاسة مباحث تلا، والرائد ماجد عبود رئاسة مباحث أشمون، والرائد أحمد أبو العلا رئاسة مباحث الباجور، والرائد مصطفى البش رئاسة مباحث السادات، والرائد عبد الرحمن رشاد رئاسة مباحث قويسنا، والرائد محمد شكري رئاسة مباحث سرس الليان.

جدير بالذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد نفذ حركة تنقلات الشرطة لهذا العام 2025، يوم الأحد الماضي، عقب اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد شملت حركة التنقلات تكليف اللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لمديرية الأمن بالمنوفية.

اللواء علاء عامر يونس الجاحر وُلد في محافظة أسيوط، وشقيق والده هو اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط.

وقد تقلّد العديد من المناصب في وزارة الداخلية، آخرها شغل منصب نائب مدير أمن الجيزة، حتى أعلن وزير الداخلية قبل ساعات تكليفه مديرًا لأمن المنوفية، خلفًا للواء محمود الكموني.