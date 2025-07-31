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تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)

07:26 م الخميس 31 يوليه 2025
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (9)
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (7)
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (4)
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (6)
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (2)
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (13)
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (12)
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (3)
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    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج (11)
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

كرّم الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، نماذج متميزة من ذوي الهمم ومعلميهم بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم في قرية الصلعا، وذلك تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله.

أهدى نائب المحافظ مصحفًا ناطقًا للطالبة الكفيفة رحمة وائل، تشجيعًا لها، كما أعلن عن منح والدتها رحلة عمرة تقديرًا لدورها في رعاية ابنتيها من ذوي الهمم.

من جانبه، قدّم الدكتور مختار همام، أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، رحلتي عمرة لمعلمتين في المدرسة، عرفانًا بجهودهما في تحفيظ الطالبات.

أكد نائب المحافظ أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية ذوي الهمم، مشيدًا بدور الأمهات والمعلمات في تعزيز القيم لدى النشء.

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