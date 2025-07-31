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مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بترعة في سوهاج (صور)

07:03 م الخميس 31 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    انقلاب سيارة بترعة في سوهاج
  • عرض 8 صورة
    انقلاب سيارة بترعة في سوهاج
  • عرض 8 صورة
    انقلاب سيارة بترعة في سوهاج
  • عرض 8 صورة
    انقلاب سيارة بترعة في سوهاج
  • عرض 8 صورة
    انقلاب سيارة بترعة في سوهاج
  • عرض 8 صورة
    انقلاب سيارة بترعة في سوهاج
  • عرض 8 صورة
    انقلاب سيارة بترعة في سوهاج
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، بينهم طفلة رضيعة، في انقلاب سيارة ملاكي في ترعة السوهاجية على طريق "بنجا الوسطاني".

تلقت مديرية الأمن إخطارًا بالحادث، حيث سُجل مصرع حسام أحمد إسماعيل (35 عامًا)، وسامية علي عقيل. بينما أصيبت كل من أميرة يوسف علي (19 عامًا)، والطفلة ملك أحمد ناصر (عام واحد).

نُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم إيداع المصابتين المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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انقلاب سيارة بترعة مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة السوهاجية
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