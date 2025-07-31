"السياحة" تطلق مسابقة لتصوير الآثار الغارقة بالإسكندرية (التفاصيل)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، عن إطلاق مسابقة لهواة التصوير الفوتوغرافي اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 1 أغسطس، لتسليط الضوء على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وتستهدف المسابقة اختيار أفضل صورة لأحد القطع الأثرية التي تم انتشالها من مياه البحر المتوسط والمعروضة حاليًا في المتحف اليوناني الروماني أو متحف الإسكندرية القومي.

وأوضح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي البحري، والتعريف بما تزخر به مصر من مكتشفات أثرية نادرة في أعماق البحر المتوسط. وأضاف أن المسابقة تنسجم مع التزام مصر باتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتسهم في إبراز القيمة الحضارية لهذه الكنوز الغارقة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المسابقة تمثل إحدى الأنشطة الرئيسية التي تنظمها الوزارة ضمن سلسلة من الفعاليات المرتقبة، وتعلن تفاصيلها عبر المنصات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج لهذا التراث الفريد.

وتُفتح أبواب المشاركة أمام المصورين من داخل مصر وخارجها خلال الفترة من 1 إلى 10 أغسطس، على أن يتم التصوير خلال مواعيد العمل الرسمية للمتحفين بمدينة الإسكندرية.

ويُشترط إرسال الصور المشاركة مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة إلى البريد الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لذلك، في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس.

وسيتولى تقييم الأعمال لجنة تحكيم متخصصة من نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء في مجالي التصوير والآثار، وذلك تحت إشراف الأمانة الفنية للمسابقة.

وأشار الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلى أن التقييم سيركز على الجودة الفنية والقدرة على إبراز التفاصيل الدقيقة والجمال البصري للقطع الأثرية من منظور إبداعي.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين في المسابقة يوم الاثنين 18 أغسطس، على أن يتم تكريمهم خلال احتفالية رسمية تُعقد يوم الخميس 21 أغسطس 2025 في أحد المواقع الأثرية بمدينة الإسكندرية.





