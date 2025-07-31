القليوبية تحتفي بنُخبَتها التعليمية وتكرّم 44 من المتفوقين (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية احتفالية رسمية لتكريم 44 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية، تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال العام الدراسي 2024-2025.

نظّم الحفل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالتعاون مع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وبحضور قيادات تنفيذية وتعليمية بارزة، من بينهم الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، والشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والأستاذ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم.

شمل التكريم نُخبة من الطلاب المتفوقين في مختلف المسارات التعليمية، من بينهم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأوائل الشهادة الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، بالإضافة إلى طلاب من ذوي الهمم، وأوائل الدبلومات الفنية بنظامي الخمس والثلاث سنوات، ومتفوقي الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية.

أكد المحافظ، في كلمته، أن هذا التكريم يمثل حافزًا للطلاب لمواصلة التميز، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الأسر والمؤسسات التعليمية في تحقيق هذا النجاح. ووجّه عطية عدة نصائح للطلاب، حثّهم فيها على صقل مهاراتهم بالدورات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل، مثل تلك التي يقدمها مركز "إبداع مصر الرقمية" (Creativa) ببنها، وهو مركز متخصص يتبع وزارة الاتصالات ويهدف لتنمية المهارات التكنولوجية. كما دعاهم إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية، والاطلاع على تاريخ محافظتهم من خلال مرجع علمي تعمل المحافظة على إعداده بالتعاون مع جامعة بنها.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة بنها عن اعتزازه بمشاركة الجامعة في تكريم هؤلاء النوابغ، مؤكدًا على أهمية ربط المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وسعي الجامعة لتخريج رواد أعمال يمتلكون القدرة على الابتكار والمنافسة في بيئة عمل متغيرة.