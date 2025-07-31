بالصور- ضبط أغذية فاسدة داخل محل كشري شهير ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة تفتيش مفاجئة على المنشآت الغذائية بمدينة بنها، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص تابع لأحد مطاعم الكشري الشهيرة، بداخله كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة.

تأتي الحملة في إطار حرص المديرية على التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي.

وجرى ضبط نحو 2300 كجم من الأغذية المتنوعة التي تبيّن وجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم التحفظ عليها وسحب عينات منها لإرسالها إلى معامل بنها لتحليلها.

تحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية،والتوصية بغلق المخزن بسبب إدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتواصل مديرية الصحة بالقليوبية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية صحة المواطنين.