مزق جسده بـ 7 طعنات.. ضبط المتهم بقتل جاره داخل الزراعات بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل شاب بعدة طعنات وإلقاء جثته داخل الزراعات في قرية أبوعموري، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



وبعد تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة تم القبض على المتهم وتبين أن شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، صديق وجار المجني عليه قتله بعدة طعنات آلة حادة 7 تقريبًا بالرقبة والظهر والصدر، بسبب خلافات بينهما جار الكشف عنها خلال التحقيقات.



جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بها عدة طعنات آلة حادة داخل الزراعات في قرية أبوعموري مركز نجع حمادي.



وبعد الفحص تم كشف هوية الجثة وأنها لشاب يُدعى أ.يبلغ من العمر 27 عامًا، سائق سيارة قلاب، من قرية البطحة ومقيم في منطقة الساحل بدائرة مركز نجع حمادي.



تم كشف لغز الواقعة والقبض على المتهم وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.





