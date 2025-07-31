أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بقاعة تنمية المهارات بالمديرية، بحضور مديري الإدارات التعليمية، ووكلاء الإدارات، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مديري إدارات التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي، والتعليم الخاص والمجتمعي والتربية الخاصة، وذلك لمتابعة جاهزية المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بشأن تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتجهيز المدارس والمؤسسات التعليمية بجميع الإدارات، والانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء الدراسة.

وشدد دسوقي، على ضرورة توفير كافة احتياجات المدارس، بما يشمل أعمال التشجير وزراعة الأشجار الحديثة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، إلى جانب التأكد من نظافة مداخل المدارس، ورفع أعلام الجمهورية والمحافظة في أماكنها المناسبة، وتجهيز الفناء والملاعب، ومراجعة سلامة أعمدة الإنارة والكشافات، وخطوط المياه والصرف الصحي، والفصول الدراسية، والطرقات والسلالم، ودورات المياه، مع استكمال أعمال الإتاحة لطلاب الدمج وذوي الإعاقة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

كما وجه وكيل الوزارة القيادات التعليمية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان نظافة محيط المدارس، ورفع الإشغالات، ونقل الباعة الجائلين، تنفيذًا لتوجيهات الوزير والمحافظ، وتفعيلًا لدور المشاركة المجتمعية في خلق بيئة تعليمية آمنة ونظيفة.

وفي ختام الاجتماع، تم توزيع استمارات التقييم والمتابعة على الحضور، وتكليف فرق العمل بإجراء زيارات ميدانية للمدارس بجميع الإدارات التعليمية، تحت إشراف إدارة المتابعة الميدانية، لحصر الاحتياجات والملاحظات ووضع حلول عاجلة لها قبل بدء العام الدراسي.