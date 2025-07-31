العثور على طفل رضيع مجهول الهوية داخل عمارة سكنية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز ببا جنوب محافظة بني سويف على طفل حديث الولادة، على قيد الحياة، بالطابق الثاني بإحدى العمارات السكنية بالمدينة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي مركز ببا على طفل رضيع مجهول الهوية، بالطابق الثاني بالعمارة الأولى بمساكن الري، بمدينة ببا.

انتقل إلى محل الواقعة فريق من رجال المباحث، وتبين أن الطفل حديث الولادة مرتدي كافة ملابسه، و ليس لديه أية علامات ظاهرية.

جرى نقل الطفل إلى المستشفى المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل إحدى الحضانات بقرية قمبش التابعة لدائرة المركز، ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة.