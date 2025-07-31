غدًا.. قطع الكهرباء عن 18 منطقة بمدينة كفر الدوار فى البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، فصل التيار الكهربائي غدًا الجمعة، في عدد من قرى ومناطق المركز، وذلك من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا، لأعمال الصيانة الدورية بمحطات محولات التسيير ومحطة توزيع كفر الدوار.

وأوضح البيان، الصادر بالتنسيق مع شركة الكهرباء، أن الفصل سيكون بغرض تنفيذ أعمال صيانة فنية ضرورية لضمان استقرار الشبكة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشملت المناطق المتأثرة بمركز كفر الدوار: قرية زهرة، قرية كوم البركة، البسلقون، سيدي غازي، الحاجر، الأمراء، كوم اشو، كنج عثمان، الليثي البلد، الليثي المستجدة.

أما المناطق المتأثرة بمدينة كفر الدوار فهي: مدخل كفر الدوار، نظير، المراكبية، وسط البلد، السناهرة، التمليك، العكريشة، الشعراوية، منشأة الأوقاف.

ودعت الوحدة المحلية المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تأثير انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيانة، مشيدة بتعاونهم وتفهمهم.

وأكد محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود تحسين الخدمة وضمان استقرار التيار الكهربائي بالمركز والمدينة.