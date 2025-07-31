20 جنيهًا فقط.. تفاصيل تشغيل 15 وحدة صحية فى الأقصر بتكلفة رمزية

الأقصر-محمد محروس:

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، الموافقة على تشغيل 15 وحدة صحية بعد مواعيد العمل الرسمية، بدءًا من الأول من أغسطس 2025، لتقديم خدمات الكشف الطبي للمواطنين بتكلفة رمزية قدرها 20 جنيهًا فقط.

وأوضح "أبو العطا" أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد مواعيد العمل المسائية في كل وحدة بمعرفة مديري الإدارات الصحية، وأن تشغيل العيادات يهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات وتوفير الخدمة في الأوقات التي تناسب المواطنين.

قائمة الوحدات التي ستعمل مساءً:

إدارة إسنا: جزيرة راجح – ترعة ناصر – الكيمان – سطيح

إدارة أرمنت: الديمقراط

إدارة الطود: حاجر المريس – العديسات بحري – الندافين

إدارة البياضية: المطاعية

إدارة البندر: الكرنك القديم

إدارة الزينية: الزينية بحري – سالم مكي

إدارة القرنة: الشيخ عامر – الطارف – حاجر الضبعية

وفي سياق آخر، تواصل الفرق الطبية تنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بعدد من الإدارات الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمات الكشف المجاني والتوعية الصحية تحت إشراف مديرية الصحة.

وشملت نقاط التمركز ما يلي: البندر: مكتب صحة أول وثان، زالطود: حاجر المريس – العديسات بحري – الندافين، والزينية: وحدة الزينية قبلي، وأرمنت: الديمقراط – الرعاية، وإسنا: الكيمان – كومير – الحميدات.

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرة مستمرة في تقديم خدماتها بجودة عالية، ضمن خطة الدولة لتعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.