المنوفية – أحمد الباهي:

انتهت مشادة عائلية بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بجريمة قتل مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد أبناء خاله، بعد اتهامه بسرقة هاتف محمول وتوك توك.

طعنة من أهل الدم

في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، اندلعت مشاجرة بين شاب يُدعى "ع. إ. ع. ا" (17 عامًا)، ونجل خاله برفقة اثنين من أصدقائه، على خلفية اتهامات متبادلة بسرقة "توك توك" وهاتف محمول، ولم تمر المشادة دون دم، إذ تطورت سريعًا إلى عراك عنيف استخدمت فيه الأسلحة البيضاء، وتحديدًا "المطاوي"، وانتهى بطعن الشاب المتهم بالسرقة عدة طعنات قاتلة.

جثة على جسر الترعة

في مشهد صادم، ألقى الجناة جثة الضحية على جسر ترعة خارج القرية، ظنًا منهم أنه فارق الحياة، لكن أحد المارة تصادف مروره بـ"تريسكل" بجوار الترعة، ولاحظ آثار الدماء تنزف من جسد الشاب، فسارع بنقله إلى مستشفى أشمون العام، ثم غادر المكان.

بلاغ وتحقيقات

وفي تمام الثالثة فجرًا، استقبل مستشفى أشمون العام جثمان الشاب، وجرى التحفظ عليه بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بالواقعة من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، وعلى الفور بدأت أجهزة الأمن تحريات موسعة لضبط المتهمين وكشف ملابسات الجريمة.