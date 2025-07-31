المنوفية- أحمد الباهي:



لقى مُسن يبلغ من العمر 65 عامًا، مصرعه أسفل عجلات حافلة على طريق "بركة السبع -شبين الكوم" بنطاق مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.



وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع رجل مُسن يُدعى "رمضان.ف.ح" 65 عامًا أثناء عبوره طريق "بركة السبع شبين الكوم"، أسفل عجلات حافلة مُسرعة ونقل جثمانه إلى مستشفى شبين الكوم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا للعرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



وتنتظر أسرة الفقيد انتهاء تصاريح الدفن لتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.





