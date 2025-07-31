جنوب سيناء – رضا السيد:

على رمالها الذهبية ومياهها الفيروزية، تعيش جنوب سيناء هذه الأيام ذروة موسمها السياحي، حيث تحوّلت المنتجعات والشواطئ إلى لوحات نابضة بالحياة، بفضل الإقبال الكبير من السائحين الأجانب والعرب والمصريين الذين توافدوا من كل صوب للاستمتاع بعطلة لا تُنسى بين أحضان الطبيعة وسحر البحر.

في شرم الشيخ، المدينة التي لا تنام، تتزاحم الجنسيات على الشواطئ، حيث تعج الفنادق بالسائحين من أكثر من 13 دولة أجنبية و8 دول عربية، بالإضافة إلى العائلات المصرية التي وجدت في الصيف فرصة مثالية للهروب من ضغوط الحياة.

رحلات بحرية وسفاري في حضن الجبل

يقول مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن المدينة تعيش حالة من الانتعاش غير المسبوق، إذ بلغت نسبة الإشغال الفندقي 100%، وسط إقبال واسع على الأنشطة البحرية مثل الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية عبر القوارب الزجاجية، وكذلك رحلات السفاري التي تتوغل في قلب الصحراء، حيث تُقام حفلات سمر بدوية على ضوء القمر، يتذوق فيها الزوار الشاي والأطعمة التقليدية في أجواء لا تُنسى.

ولا تتوقف المتعة عند ذلك، فالسائحون يتنقلون بالجمال وسط المحميات الطبيعية، أو يركبون الخيول على الشواطئ، في مشهد يبدو وكأنه مقتبس من فيلم سينمائي.

دهب.. جنّة عشاق الرياضات المائية

وفي مدينة دهب، حيث تلاعب الرياح أمواج البحر، أكد اللواء مصطفى عابدين، رئيس المدينة، أن نسب الإشغال وصلت إلى 100%، إذ توافد عشاق رياضة الكايت سيرف والغوص من مختلف دول العالم إلى هذه البقعة الفريدة التي تجمع بين الهدوء والمغامرة.

رأس سدر.. ملاذ رحلات اليوم الواحد

أما مدينة رأس سدر، فتشهد حراكًا متصاعدًا في سياحة اليوم الواحد وسياحة العطلات العائلية، حيث قال عماد فكري، نائب رئيس المدينة، إن شواطئ رأس سدر تستقبل يوميًا أكثر من 60 رحلة داخلية من المحافظات المختلفة، مع تفضيل الزائرين تأجير الشقق والفيلات لقضاء عطلتهم في أجواء منزلية مريحة.

طور سيناء.. الشاليهات تفتح أبوابها للمصطافين

وفي مدينة طور سيناء، أكد علي حمادة، رئيس المدينة، أن الإقبال يتزايد على منطقة حمام موسى والشواطئ العامة، حيث تم تجهيز شاليهات اليوم الواحد لاستقبال الأسر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى المساء، بأجر رمزي لا يتجاوز 150 جنيهًا، وسط خدمات متكاملة تلبي احتياجات الزائرين.





