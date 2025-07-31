8 مصابين بينهم 4 أطفال.. ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة، كما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص وهم: جوزيف كامل نمر، 39 عام، كفاية جمال، 8 أعوام، بريتي جمال، 4 أعوام، أشرف فهيم عبدالملاك، 43 عام، وشقيقته ايرين، 32 عاما، سناء تامر عبد الملاك، 40 عام، جوليا أشرف فهيم، 13 عاما وشقيقها، شنودة 10 أعوام، وجميعهم يعانون من كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.