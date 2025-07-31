إعلان

ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة

11:21 ص الخميس 31 يوليه 2025

جثة - أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت قرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تطورًا جديدًا في واقعة مقتل مُسن على يد نجله، حيث توفي الابن، وهو مدرس يعاني من اضطرابات نفسية، بعد 18 يومًا من ارتكابه الجريمة، إثر أزمة نفسية حادة ألمّت به عندما استوعب فظاعة ما فعله بوالده.

وكانت وحدة مباحث أشمون قد ألقت القبض على المتهم، ويدعى "محمد. م. ع" (38 عامًا)، خريج كلية التربية النوعية ويعمل مدرسًا للمسرح، بعد ارتكابه جريمة ذبح والده داخل منزل الأسرة فجر الأحد 13 يونيو الجاري.

كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمقتل مُسن داخل منزله بقرية قورص، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تعود لرجل مُسن يرتدي جلبابًا أبيض، وملقاة على الجانب الأيمن من سرير غرفة نومه، وغارقة في الدماء، نتيجة جرح قطعي عميق في الرقبة أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني هو نجل الضحية، بعد أن سدد إليه طعنة قاتلة أثناء نومه باستخدام سلاح أبيض، نتيجة مروره بحالة نفسية غير مستقرة، وجرى نقل الجثمان حينها إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل وفاة قاتل والده المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة