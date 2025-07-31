ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت قرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تطورًا جديدًا في واقعة مقتل مُسن على يد نجله، حيث توفي الابن، وهو مدرس يعاني من اضطرابات نفسية، بعد 18 يومًا من ارتكابه الجريمة، إثر أزمة نفسية حادة ألمّت به عندما استوعب فظاعة ما فعله بوالده.

وكانت وحدة مباحث أشمون قد ألقت القبض على المتهم، ويدعى "محمد. م. ع" (38 عامًا)، خريج كلية التربية النوعية ويعمل مدرسًا للمسرح، بعد ارتكابه جريمة ذبح والده داخل منزل الأسرة فجر الأحد 13 يونيو الجاري.

كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمقتل مُسن داخل منزله بقرية قورص، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تعود لرجل مُسن يرتدي جلبابًا أبيض، وملقاة على الجانب الأيمن من سرير غرفة نومه، وغارقة في الدماء، نتيجة جرح قطعي عميق في الرقبة أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني هو نجل الضحية، بعد أن سدد إليه طعنة قاتلة أثناء نومه باستخدام سلاح أبيض، نتيجة مروره بحالة نفسية غير مستقرة، وجرى نقل الجثمان حينها إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.