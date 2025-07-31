ضبط 2.5 طن سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنيا

المنيا-جمال محمد:



واصلت مديرية التموين بالمنيا جهودها المكثفة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق وتحقيق الانضباط السعري وتوفير السلع بجودة مناسبة.



وكلف المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إدارة تموين مغاغة بشن حملة تموينية شاملة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية بدائرة المركز، لضمان حصول المواطنين على الدعم التمويني الكامل ورغيف الخبز بالجودة المطلوبة.



واشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 168 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط صاحب مصنع تعبئة لتجميع 2.5 طن من السكر التمويني المدعّم بقصد الإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



كما شملت الحملات تحرير 8 محاضر في مجال الأسواق، تنوعت بين حيازة سلع بدون فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، والتحفظ على كميات من الردة والعلف والدقيق، إلى جانب 121 مخالفة فى مخابز بلدية، منها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في 14 شيكارة دقيق مدعّم، وعدم وجود ميزان سليم أو بون صرف أو سجل تجارى بالإضافة إلى ضبط 36 مخالفة ضد بدالين تموينيين، بسبب عدم الإعلان عن المقررات التموينية أو عدم مزاولة النشاط أو عدم حمل شهادة صحية.



وفى مجال المواد البترولية تم ضبط 3 مخالفات بمستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والتعليمات.



