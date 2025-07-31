إعلان

الإسماعيلية: إغلاق مزرعة سمكية مخالفة بمركز القصاصين (صور)

12:43 ص الخميس 31 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مزرعة سمكية مخالفة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مزرعة سمكية مخالفة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مزرعة سمكية مخالفة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مزرعة سمكية مخالفة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مزرعة سمكية مخالفة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مزرعة سمكية مخالفة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مزرعة سمكية مخالفة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصدر اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بالإغلاق الجزئي لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق في مركز القصاصين، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ومخالفتها للاشتراطات البيئية.

جاء القرار بعد أن كشفت لجنة فحص، برئاسة رئيس المركز، عن عدم وجود موافقة من هيئة الثروة السمكية على تشغيل المزرعة، بالإضافة إلى رصد مخالفات صحية وبيئية واضحة.

وقامت اللجنة بتنفيذ القرار، حيث تحفظت على ماكينات رفع المياه والمعدات المستخدمة، كما حررت إدارة شؤون البيئة محضرًا ضد المنشأة لحين توفيق أوضاعها القانونية.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لشكاوى الأهالي، وفي إطار توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة على المزارع السمكية لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالبيئة والصحة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق مزرعة سمكية مخالفة مزرعة سمكية مخالفة بمركز القصاصين اللواء أكرم جلال محافظة الإسماعيلية إغلاق جزئي لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان