مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط المديرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية.

وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد - مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي - رئيس مباحث القليوبية، نقل المقدم وائل عابدين لرئاسة مباحث قسم قليوب والمقدم أحمد سليم رئيساً لمباحث قسم أول العبور، والنقيب أيمن الشاذلي معاون مباحث قسم أول العبور، والنقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز بنها، والنقيب زياد حسن معاون مباحث قسم الخصوص.

كانت قد تضمنت الحركة أيضاً صدور قرار بتعيين كلاً من: اللواء "خالد محمدي" نائب المدير، اللواء "محمد السعيد مطاوع" نائب المدير لقطاع الجنوب، اللواء "منصور الدغيدي" مساعد المدير للتدريب والأفراد، اللواء "أحمد عبد الرحمن" مساعد المدير لشؤون الأمن، اللواء "محمد أبو سريع" مساعد المدير للحمايه والمرور، اللواء "عمرو البشير" مساعد المدير للوحدات.

كما شملت الحركة تعيين: اللواء "محمد حرب" مساعد المدير للشؤون المالية، اللواء "علاء محمد محرم" مساعد المدير لفرقه شبرا، اللواء "هشام محمد عزب" مساعد المدير لفرقه الخانكة، اللواء "محمود علي طعيمه" مساعد المدير لفرقه العبور، اللواء "خالد تعلب" مساعد المدير لفرقه بنها.