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فرق الإنقاذ تقاتل لتحرير سيدة حاصرها حادث تصادم على طريق كسفريت

10:59 م الأربعاء 30 يوليو 2025

إسعاف

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق كسفريت في محافظة الإسماعيلية. ونُقل ثلاثة منهم إلى مستشفى فايد المركزي، بينما تكثف فرق الحماية المدنية جهودها لاستخراج سيدة لا تزال محتجزة داخل إحدى السيارتين المحطمتين.

تسبب الحادث في كثافات مرورية، وتعمل أجهزة المرور على تنظيم حركة السير في المنطقة.

بدأت تفاصيل الواقعة تتكشف حين تلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا بالحادث، ودفعت على الفور بسيارات إلى الموقع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وقد تبين أن الاصطدام أدى إلى تحطم جزئي لإحدى السيارات واحتجاز السيدة بداخلها، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ المتخصصة التي تعمل حاليًا على فتح الأبواب المعدنية لإخراجها بأمان.

وبالتزامن مع عمليات الإنقاذ، باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابه الأولية.

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