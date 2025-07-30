ربوطها عشان يناموا.. مصرع طفلة بالوادي الجديد والنيابة تأمر بالتشريح

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر مصرعها، اليوم الأربعاء، بقرية النهضة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بعد أن قام والداها بتقييد يديها وقدميها. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة بعد وصول جثة الطفلة، وتُدعى (ن.ي.ت)، إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

ووفقًا لتحريات المباحث الأولية، بدأت المأساة عندما سقطت الطفلة من على سرير بمنزلها. وعقب السقوط، بدأت في حالة من فرط الحركة وصدم رأسها بالأرض، فقام والداها بربط أطرافها بهدف تهدئتها حتى يتمكنا من النوم، على أن يقوما بعرضها على طبيب في اليوم التالي.

إلا أن الأسرة فوجئت بوفاة الطفلة في الصباح، خاصة في ظل معاناتها من ضعف عام في صحتها.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي انتظارًا لوصول الطبيب الشرعي من محافظة أسيوط لاستكمال الإجراءات.