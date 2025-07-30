أطباء "بني مزار المركزي" ينقذون مريضة من انفجار بالرحم

المنيا - جمال محمد:

نجح فريق طبي بمستشفى بني مزار المركزي في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا، وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة إثر تعرضها لانفجار في الرحم ونزيف حاد.

أوضحت مديرية الصحة بالمنيا أن السيدة، وهي حامل في شهرها التاسع ولديها ولادة قيصرية سابقة، حضرت إلى قسم الطوارئ، حيث كشف الفحص عن انفجار الرحم ووفاة الجنين، مما استدعى تدخلًا فوريًا.

على الفور، أُجريت للمريضة عملية جراحية عاجلة تضمنت استئصال الرحم، نجح الفريق الطبي من خلالها في السيطرة الكاملة على النزيف وإنقاذ حياتها.

وأشادت مديرية الصحة بالاستجابة السريعة والمهارة العالية للفريق الطبي بمستشفى بني مزار، مؤكدةً على كفاءة المستشفى في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.