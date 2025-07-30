الرابع في يومين.. هبوط أرضي وانفجار بخط مياه في ميت غمر

الدقهلية - رامي محمود:

تسبب انفجار خط مياه قطر 900 ملل بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في حدوث هبوط أرضي بعمق مترين وطول 4 أمتار في منطقة البر الشرقي.

انتقلت فرق الصيانة ومسؤولو رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع تداعيات الحادث.

كان عدد من الأهالي في منطقة البر الشرقي الموازي لترعة الرياح التوفيقي بنطاق مركز ميت غمر قد فوجئوا بحدوث هبوط أرضي كبير مع تسرب للمياه نتيجة كسر ماسورة مياه قطر 900 ملل.

ووجه المحافظ اللواء طارق مرزوق المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بفرق العمل إلى موقع الحادث والبدء الفوري في إصلاح الخط، مشيرًا إلى أن خط المياه محل الواقعة له خط بديل ولم يؤثر على تغذية المنازل.

يذكر أن محافظة الدقهلية قد شهدت منذ أمس 3 وقائع انفجار وكسر بخطوط مياه الشرب بداية بالخط المغذي لمركز ومدينة محلة دمنة وبعض قرى مركز المنصورة نتيجة انفجار الخط جوار ترعة المنصورية أمام شارع الأتوبيس بمدينة المنصورة وتم التعامل مع الحادث، والثاني كان بانفجار خط المياه المغذي لمركز ومدينة تمي الأمديد أمام قرية الصلاحات مركز بني عبيد، والثالث كسر بخط 8 بوصة بشارع الإمام محمد عبده بمنطقة تقسيم بهاء الشربيني بمدينة طلخا.