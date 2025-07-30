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إنشاء وصيانة 36 مدرسة بتكلفة نصف مليار جنيه بالوادي الجديد

07:02 م الأربعاء 30 يوليو 2025

نائب محافظ الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، عددًا من المدارس الجاري إنشاؤها وتطويرها بمدينة الخارجة، للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي المقبل.

شملت الجولة، التي رافقتها خلالها المهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، مدرستي الخارجة الثانوية للبنين واللغات التجريبية، حيث وجهت نائب المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات في مواعيدها.

تأتي هذه المشروعات ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية التي تشمل إنشاء وصيانة 36 مدرسة وفصلًا دراسيًا على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تتجاوز نصف مليار جنيه، بهدف دعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

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