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الإسماعيلية: مهرجان المانجو 2025 ينطلق في 8 أغسطس (صور)

06:59 م الأربعاء 30 يوليه 2025
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    اللواء أكرم جلال خلال المؤتمر الصحفي
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    اللواء أكرم جلال خلال المؤتمر الصحفي
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، عن انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان المانجو يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، بهدف الترويج للمحصول الاستراتيجي وتعزيز مكانة المحافظة كعاصمة للمانجو في مصر.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة، بحضور قيادات تنفيذية وزراعية وممثلي الغرفة التجارية، حيث تم استعراض تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان الذي يجمع بين الزراعة والسياحة والاستثمار.

أشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية تتصدر إنتاج المانجو، حيث تنتج أكثر من 720 ألف طن سنويًا، وتستحوذ على 40% من إجمالي صادرات مصر من المحصول لأكثر من 50 دولة حول العالم.

وتشمل فعاليات المهرجان عروضًا فنية، وحفلًا رئيسيًا بالقرية الأوليمبية، بالإضافة إلى إقامة شوادر لبيع المانجو بأسعار مخفضة بحدائق نمرة 6، ولقاءات بين التجار والمصدرين لفتح أسواق جديدة.

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اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية مهرجان المانجو 2025 الترويج لمحصول المانجو محافظة الإسماعيلية
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