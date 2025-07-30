الدقهلية تستعين بجامعة المنصورة لحل أزمتي المياه والكلاب الضالة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

طلب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من جامعة المنصورة تقديم حلول علمية وتطبيقية لمواجهة أزمتي انقطاع المياه المتكرر وانتشار الكلاب الضالة في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنصورة، حيث أوضح المحافظ أن تكرار انفجارات خطوط المياه الرئيسية والشكاوى المستمرة من المواطنين تستدعي تدخلًا علميًا لتحسين كفاءة منظومة المياه والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، طالب المحافظ بإعداد دراسة متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بما يضمن السلامة العامة للمواطنين ويحقق التوازن البيئي.

وأكد "مرزوق" أن جامعة المنصورة شريك استراتيجي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المحافظة والجامعة في مختلف المجالات الخدمية والبيئية لدعم جهود التنمية.